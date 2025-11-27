Altre news

SARONNO – Giovedì 27 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà stabile e soleggiata, con cielo sereno e nessun rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali, con una minima di 1°C al mattino e una massima di 9°C nelle ore centrali della giornata. I venti saranno moderati da Nordovest nelle prime ore del giorno, per poi attenuarsi nel pomeriggio e ruotare dai quadranti Sudest. Non sono presenti allerte meteo.

L’assenza di nubi significative favorirà un buon soleggiamento per tutta la giornata, ma al tempo stesso determinerà un raffreddamento marcato nelle ore notturne. La situazione resta quindi stabile, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni meteorologiche tranquille su tutta l’area.

In Lombardia, la giornata si presenta ovunque stabile e soleggiata. Secondo le previsioni di 3B meteo, anche sul resto della regione, dalle pianure fino alle Alpi Retiche, il cielo resterà sereno o al più poco nuvoloso, con venti deboli a regime variabile.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

