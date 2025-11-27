Cronaca

CESANO MADERNO – Polizia di Stato, Guardia di Finanza e polizie locali di Misinto, Lazzate e Cogliate hanno preso parte a un servizio straordinario di prevenzione e controllo coordinato dalla Questura di Monza e della Brianza, svolto nel pomeriggio dell’altro giorno nelle aree boschive del Parco delle Groane e nei centri abitati dei tre comuni. L’intervento, mirato al contrasto dello spaccio di droga e al ripristino del decoro nelle zone urbane e nei boschi, ha visto l’impiego di unità della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e delle polizie locali. Presenti anche due unità cinofile antidroga, una della Polizia di Stato e una della Guardia di Finanza.

Parallelamente, la polizia ferroviaria ha effettuato controlli nelle stazioni di Ceriano Laghetto Groane, Cesano Maderno Groane, Seveso Baruccana, Saronno-Albairate S9 e Bovisio Masciago, estendendo l’attività lungo le tratte Milano–Camnago Lentate S4 e Saronno–Bovisio.

In totale sono state identificate 185 persone, 31 delle quali risultate positive alle banche dati. Due cittadini italiani sono stati denunciati: uno a Cogliate per ricettazione, con sequestro di una bicicletta, e uno a Seveso per violazione del foglio di via obbligatorio.

(foto: controlli alla stazione di Cesano Maderno)

