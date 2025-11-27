Città

SARONNO – C’è tempo fino al 28 novembre per iscriversi a “Navigare le sfide“, il nuovo ciclo di incontri promosso dal Centro per la Famiglia dell’ambito sociale del Saronnese e rivolto ai genitori di persone con disabilità.

L’iniziativa si terrà al fabbricato X2 di via Amendola e nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto, sostegno e crescita condivisa.

Il percorso, strutturato in cinque appuntamenti previsti per il 13 febbraio, 13 marzo, 17 aprile, 15 maggio e 19 giugno 2026, si svolgerà dalle 9 alle 11. Durante gli incontri verranno affrontati temi educativi, emotivi e relazionali, con particolare attenzione al valore della rete, alla condivisione delle esperienze e all’attivazione di risorse personali e familiari.

“Navigare le sfide” vuole essere un luogo sicuro in cui i genitori possano parlare delle proprie difficoltà e scoprire nuove prospettive, accompagnati da professionisti e da altre famiglie che vivono percorsi simili. Per maggiori informazioni contattare il numero 344 0314736 oppure l’indirizzo email [email protected].

(foto d’archivio)

