Cronaca

SARONNO – Non è certo passata inosservata nel primo pomeriggio di ieri la presenza degli agenti della polizia ferroviaria in stazione centrale e nelle aree circostanti, fra piazza Cadorna ed anche corso Italia nella zona pedonale del centro storico cittadino. I tutori dell’ordine hanno effettuato controlli ed identificato alcune persone.

Una presenza con finalità anche e soprattutto deterrenti e preventive nei confronti di eventuali malintenzionati, e molto apprezzata da parte dei viaggiatori e dei passanti, in una zona dove anche nel recente passato si sono verificati diversi episodi criminosi, ultimo la rissa di qualche notte fa che ha portato a due denunce a piede libero.

Gli agenti della polfer sono destinati a diventare una presenza fissa alla stazione di “Saronno centro” dopo l’annuncio della apertura di una sede permamente all’interno dello scalo, novità che dovrebbe essere ormai imminente.

Al contempo proprio nelle scorse ore è giunto l’annuncio dell’estensione dell’orario di servizio della polizia locale che soprattutto nei fine settimana sarà presente sulle strade sino a tarda ora.

(foto: agento della polfer alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

27112025