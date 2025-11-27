Città

SARONNO – Colori, profumi e musiche dal mondo accoglieranno il pubblico in una giornata pensata per trasformare l’attesa del Natale in un momento di festa condivisa. “Culture in Festa – Aspettando Natale” porta, grazie al Gabbiano, in città uno spazio vivo e inclusivo, dove tradizioni diverse si intrecciano creando un clima caloroso e coinvolgente per famiglie, bambini e appassionati.

Il programma propone un percorso ricco e variegato: mercatini tematici, laboratori creativi per i più piccoli, degustazioni di specialità tipiche e spettacoli folkloristici che scandiranno la giornata con atmosfere suggestive. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale delle diverse comunità, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire usi, sapori e racconti che rendono unico ogni angolo del mondo.

L’evento invita a vivere lo spirito natalizio come occasione di incontro, condivisione e curiosità verso ciò che ci circonda. Gli spazi della festa saranno animati da momenti conviviali pensati per far sentire tutti parte di un’unica grande comunità, in un clima accogliente e festoso.

“Culture in Festa – Aspettando Natale” si svolgerà domenica 30 novembre in piazza Matteotti e in via Amendola dalle 10.

(foto passata edizione)

