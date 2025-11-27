Città

SARONNO – Energivoro, segnato da criticità strutturali ormai croniche e difficilmente risolvibili anche con i lavori in corso, gli ultimi di una lunga serie. È il quadro della situazione del palazzo comunale di piazza Repubblica tracciato dall’assessore al bilancio Mattia Cattaneo, che ha confermato come si stia “facendo delle valutazioni per una nuova locazione degli uffici”. L’ipotesi di individuare nuove soluzioni per ospitare gli uffici del Comune è emersa, nell’intervento del vicesindaco, durante la presentazione della variazione di bilancio nel consiglio comunale di mercoledì 27 novembre. Tra le voci analizzate figurano infatti 50 mila euro destinati a un intervento sulle infiltrazioni dal tetto, un ennesimo capitolo di una storia che si ripete. “Non si può permettere ai dipendenti di lavorare tra i secchi o ai cittadini di camminare in corridoi con pozze d’acqua” ha chiarito l’assessore ai lavori pubblici Mauro Lattuada.

Se l’intervento sul tetto è in corso è stato invece sospeso, neanche iniziato, quello sulla rampa per cui erano previsti 250 mila euro. La struttura che porta al tetto è al momento chiusa ma il cantiere non è destinato a partire a breve. “Abbiamo messo in sicurezza gli accessi al palazzo dal sottorampa – ha spiegato Cattaneo – ma per gli altri interventi preferiamo valutare. Negli anni sono stati fatti moltissimi investimenti nell’edificio ma i problemi di infiltrazioni sono rimasti, così come la scarsa funzionalità della struttura per ospitare uffici e il suo essere, sul fronte dei costi e del consumo, decisamente energivora”.

Da qui la decisione di fermare gli investimenti più onerosi, perché “l’amministrazione ritiene più opportuno avviare una valutazione su una nuova localizzazione degli uffici”. Insomma l’attuale palazzo comunale, ex grande magazzino che da anni ospita gli uffici e il comando di polizia locale è sotto esame e sembra avere poche possibilità di superare la prova dei tempi. Una situazione che sembra dare il via ad una caccia ad un nuovo Municipio ma anche a domande sul futuro dell’edificio “specchiato” di piazza Repubblica a ridosso del centro.

