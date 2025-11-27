Città

SARONNO – L’appello allo sciopero torna in città con un nuovo corteo fissato per venerdì 28 novembre, con ritrovo alle 9 in piazza Libertà. L’iniziativa, promossa dal Collettivo studentesco saronnese insieme ad altri gruppi locali, si inserisce nel calendario delle mobilitazioni contro l’economia di guerra e contro le esportazioni di armi, con particolare attenzione alla cooperazione militare con Israele. Nel volantino diffuso in questi giorni campeggia lo slogan “non lasciamo in pace chi fa la guerra”, un messaggio che sintetizza lo spirito delle iniziative che negli ultimi mesi hanno portato in piazza centinaia di persone.

Il corteo arriva a due settimane dal presidio di venerdì 14 novembre, quando studenti e attivisti avevano attraversato il centro con bandiere e cartelli per chiedere interventi e miglioramenti nel mondo della scuola. In quell’occasione i giovani avevano denunciato problemi strutturali, mancanza di spazi adeguati e la necessità di investimenti più consistenti.

Negli ultimi mesi si sono svolte numerose mobilitazioni dedicate a Gaza e alla richiesta di una fine immediata della guerra. Saronno ha visto cortei, presidi e momenti di protesta in piazza, con una forte partecipazione e varie proposte e iniziative di sensibilizzazione. In questo caso dopo il ritrovo si terrà un corteo.



