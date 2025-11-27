Città

SARONNO – Le temperature rigide registrate nelle aule delle scuole Da Vinci, Vittorino da Feltre e Aldo Moro lunedì e martedì sono finite al centro del confronto politico nel consiglio comunale di mercoledì sera, durante la discussione sulle variazioni di bilancio. A rilanciare il tema è stato l’ex sindaco Augusto Airoldi, che ha contestato la scelta della Giunta di spostare 250 mila euro dalla manutenzione dei plessi scolastici alla manutenzione del verde.

Airoldi ha ricordato che quelle risorse erano originariamente destinate alla sistemazione degli infissi proprio delle scuole e che, dopo quanto accaduto nei primi giorni della settimana, sarebbe stato opportuno mantenerle su quella voce. “Erano fondi pensati per sistemare gli infissi e, visto il freddo degli ultimi giorni, forse era il caso di lasciarli”.

L’assessore ai lavori pubblici Mauro Lattuada ha spiegato che l’amministrazione è intervenuta subito con verifiche mirate, a partire dalla rilevazione delle temperature negli edifici scolastici. “I caloriferi erano funzionanti, abbiamo continuato a monitorare per capire il problema, partito probabilmente dal repentino ribassamento della temperatura. Mercoledì la situazione in classe è migliorata e continuiamo a seguire l’evoluzione”.

Lattuada ha chiarito anche la scelta dello spostamento dei 250 mila euro, destinati a interventi urgenti sul verde urbano: “Ci sono piante a rischio caduta, potature non più rinviabili e situazioni che, se trascurate, potrebbero ferire delle persone e creare danni a edifici privati o generare contenziosi nei confronti del Comune”.

Una spiegazione che non ha soddisfatto Airoldi. L’ex sindaco, con amarezza, ha osservato che sarebbe stato possibile usare una parte dei fondi per le potature e gli abbattimenti più urgenti, destinando comunque una quota agli interventi nelle scuole. Secondo Airoldi, una programmazione diversa avrebbe permesso di agire su entrambe le necessità.

