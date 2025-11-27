Città

SARONNO – Il conto alla rovescia è iniziato: la Fiaccola Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà anche il Saronnese nel suo lungo cammino lombardo, portando lo spirito dei Giochi in alcune delle comunità più popolose e attive del territorio. La grande staffetta, che dal 14 gennaio al 6 febbraio toccherà 78 comuni e 5 siti Unesco, vivrà una delle sue tappe più significative proprio qui, dove correrà lungo un itinerario carico di simboli e partecipazione civile.

La giornata da segnare sul calendario è mercoledì 4 febbraio, quando la Fiamma entrerà nel cuore della Lombardia nord-occidentale attraversando alcune delle città più rappresentative della provincia di Varese e dell’area metropolitana milanese.

Dopo le tappe a Gallarate, Busto Arsizio e Legnano, la Torcia Olimpica raggiungerà Uboldo, segnando l’ingresso ufficiale nel Saronnese. Da qui proseguirà verso Saronno, dove è atteso un grande coinvolgimento cittadino: una tappa simbolicamente forte per una comunità molto attiva sul fronte sportivo, con numerose società agonistiche e un forte tessuto associativo.

La staffetta continuerà poi verso Solaro, proseguendo lungo l’asse brianzolo che condurrà la Fiamma attraverso centri come Seveso, Desio, Nova Milanese, Muggiò e Lissone, fino all’arrivo a Monza, città che ospiterà uno dei grandi eventi collegati ai Giochi.

L’arrivo della Fiaccola rappresenta per il territorio un’occasione storica: un momento di festa e partecipazione collettiva che unirà idealmente sportivi, scuole, associazioni e cittadini di tutte le età. Un passaggio che porterà nel Saronnese lo spirito olimpico fatto di unità, inclusione e valori condivisi, illuminando per un giorno strade e piazze con il simbolo più riconoscibile dei Giochi.

Il cammino verso Milano Cortina 2026 passa anche da qui: Uboldo, Saronno e Solaro sono pronte a farsi trovare in prima fila.

