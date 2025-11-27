Cronaca

SARONNO – Controlli anche in città nell’ampia operazione della Guardia di Finanza contro il lavoro nero e le irregolarità nei rapporti di lavoro: le verifiche delle Fiamme Gialle hanno infatti interessato diversi esercizi commerciali del territorio saronnese, inseriti nel quadro degli interventi effettuati nelle ultime settimane in tutta la provincia di Varese.

L’attività, condotta dai Finanzieri dei gruppi di Varese e Busto Arsizio e dalle compagnie di Gallarate e Saronno, ha riguardato settori come servizi alla persona, bed and breakfast, bar, ristorazione, commercio ambulante e autolavaggi, toccando aree caratterizzate da una forte vocazione produttiva.

Nel complesso, nel corso di quattordici controlli sono stati individuati venti lavoratori impiegati in nero e due irregolari. Tra questi, uno è risultato privo del permesso di soggiorno: per lui la Prefettura di Varese ha emesso un decreto di espulsione, seguito dall’ordine di allontanamento disposto dalla Questura. Il rappresentante legale dell’impresa coinvolta è stato segnalato all’autorità giudiziaria per violazioni al Testo unico sull’immigrazione.

In tredici casi è stata richiesta la sospensione dell’attività, prevista quando oltre il 10% del personale presente risulta impiegato senza regolare comunicazione di assunzione. I provvedimenti sono stati poi revocati dopo la regolarizzazione dei dipendenti e il pagamento delle sanzioni.

Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere in due aziende la corresponsione delle retribuzioni con strumenti non tracciabili, in violazione della normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018. Per queste violazioni sono state comminate sanzioni comprese tra 41.000 e 244.000 euro.

La Guardia di Finanza sottolinea come l’azione di controllo abbia un duplice obiettivo: tutelare le imprese che rispettano le regole e proteggere i lavoratori, che nel lavoro irregolare rinunciano a diritti fondamentali, tutele previdenziali e assicurative essenziali per la sicurezza e per il proprio futuro.

