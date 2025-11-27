Groane

SOLARO – Un percorso simbolico e ricco di significato ha animato le vie del paese in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La scuola dell’infanzia “C. Borromeo” ha infatti organizzato il “Cammino dei diritti“, iniziativa alla quale ha preso parte anche l’amministrazione comunale, presente per sostenere l’importanza del tema e condividere il momento con i più piccoli.

La camminata ha visto protagonisti bambini e bambine, che lungo un itinerario studiato tra le strade di Solaro hanno portato all’attenzione della comunità cinque diritti fondamentali dell’infanzia, ciascuno rappresentato da un cartello illustrato e realizzato dagli alunni stessi. Ogni tappa del percorso era dedicata a un diritto diverso, spiegato in modo semplice ma efficace grazie ai disegni e alle parole dei piccoli partecipanti.

A testimonianza del valore educativo dell’iniziativa, le insegnanti hanno predisposto una mappa del Cammino dei diritti, distribuita alle famiglie e disponibile anche per chiunque voglia in futuro ripercorrere l’itinerario.

Il cammino ha preso il via dal cortile interno del comune, luogo scelto per sottolineare la vicinanza delle istituzioni ai diritti dei bambini, e si è concluso alla scuola dell’infanzia “C. Borromeo”, dove i piccoli hanno ritrovato il loro punto di partenza in un clima di festa e riflessione.

(foto dell’iniziativa)

