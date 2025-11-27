Sport

FERRARA – Lo scorso 9 novembre, è iniziata la nuova stagione del campionato nazionale di tchuokball Under 14 che ha visto subito impegnati in trasferta a Ferrara i Saronno Antares contro i padroni di casa dei Ferrara Pulcinuts e i veneti dei Lendinara Wolves.

I ragazzi saronnesi guidati dai coach Volonté e Mantegazza, dopo aver centrato l’obbiettivo play-off durante la scorsa stagione alla prima partecipazione al campionato, riescono subito a portare a casa la prima vittoria mettendo nettamente ko i padroni di casa del Ferrara Pulcinuts per 11-27. Contro i veneti, invece, subiscono una sconfitta di misura per 28-26. Sicuramente un ottimo inizio per i ragazzi under 14 dei Saronno Antares che confermano il lavoro fatto durante gli allenamenti portando grandi risultati nonostante la sconfitta arrivata nel finale nella sfida combattuta contro i Lendinara Wolves. La seconda giornata di campionato si disputerà domenica 25 gennaio con i giovani saronnesi impegnati in trasferta contro i ragazzi dei Cassabi Sparrows.