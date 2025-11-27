Comasco

TURATE – Domenica 30 novembre torna la rassegna teatrale C’era una volta e quindi ancora c’è!, dedicata ai bambini e alle famiglie. Il secondo appuntamento propone lo spettacolo Abc del Natale della compagnia Teatro Telaio, un racconto poetico e divertente con protagonisti l’asino e il bue, custodi di una storia che si rinnova ogni anno.

L’incontro è fissato alle 16.30 all’auditorium dell’oratorio di via Tinelli 25, una occasione di sicuro diventimento per grandi e piccini, e per stare assieme in allegria e trascorrere in compagnia un sereno pomeriggio.

(foto: l’immagine di uno spettacolo della compagnia Teatro Telaio, che vanta una ampia proposta, pensata anche per i più piccoli)

27112025