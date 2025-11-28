Città

SARONNO – Ale Al Said presenta il libro “Il ragazzo con la kefiah arancione” , domani, 28 novembre, alle 20.30 all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 1. L’incontro rientra nel programma dell’iniziativa 4 Passi di Pace, patrocinata dal Comune di Saronno.

Il volume racconta vicende di amicizia, tradimento, resistenza e perdono ambientate in una terra segnata dal conflitto. Le esperienze personali dei protagonisti si intrecciano con la storia di una comunità che, attraverso la capacità di resistere, rivendica il diritto alla propria terra.

La presentazione sarà moderata da Laura Busnelli. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con una tazza di tè e dolcetti palestinesi.

L’appuntamento è promosso da un ampio gruppo di realtà locali: Acli Saronno, Amnesty Gruppo 22, Anpi Saronno, Asvap 4, Auser Saronno, Centro di incontro, Emergency Gruppo Saronno, Givis, Gruppo Saronno Alice, Il Sandalo Equosolidale, Il Sole, L’Isola che non c’è, Masci Saronno, Pastorale Migranti Zona IV, ResQ, Equipe Tenda Rossa, Terra Semplice, Sulle orme di Maria Lattuada e Villaggio Sos Saronno.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09