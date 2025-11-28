Cronaca

BREGNANO – La Guardia di finanza di Como ha sequestrato 100 flaconi di smalti e gel semipermanenti contenenti una sostanza considerata cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Nonostante il divieto europeo in vigore dal 1 settembre 2025, i prodotti erano ancora utilizzati in un centro estetico del paese. Il titolare è stato denunciato.

Nei flaconi è stato individuato il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Tpo), componente bandito per l’elevata pericolosità e tra l’altro destinato all’applicazione diretta sulle clienti, non alla vendita. Il sequestro arriva dopo controlli mirati sul territorio: tutti i prodotti irregolari erano pronti per l’uso. La sostanza incriminata è segnalata nella piattaforma europea “Safety fate”, che raccoglie e diffonde agli Stati membri le allerte sui prodotti pericolosi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto Guardia di finanza)

28112025