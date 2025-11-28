Ceriano Laghetto: oggi simulazione di incidente industriale con test IT-alert
28 Novembre 2025
CERIANO LAGHETTO – La mattina di oggi, venerdì 28 novembre, in città si svolgerà una simulazione di incidente industriale nell’ambito di un’esercitazione di Protezione civile organizzata dalla Prefettura di Monza e Brianza. L’attività è finalizzata a verificare l’applicazione del Piano di emergenza esterna dello stabilimento a rischio di incidente rilevante Bracco Imaging Spa.
Durante la simulazione verrà testato il sistema di allarme pubblico IT-alert, lo strumento nazionale utilizzato per l’invio di messaggi immediati alla popolazione in caso di emergenze.
Intorno alle 9, tutti i telefoni cellulari presenti entro un raggio di circa 3 km dallo stabilimento riceveranno una notifica di prova. Il messaggio, chiaramente contrassegnato come test, informerà del simulato incidente industriale e rimanderà al sito ufficiale per visualizzare il messaggio che verrebbe trasmesso in caso di reale pericolo e per compilare l’apposito questionario.
Il Comune precisa che si tratta di un’esercitazione programmata, utile per verificare il funzionamento del Piano di emergenza esterna, controllare la copertura delle celle telefoniche e garantire la corretta gestione dei flussi comunicativi in caso di un eventuale incidente reale.
