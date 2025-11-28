Città

SARONNO/SARONNESE – L’ultimo fine settimana di novembre propone una serie di appuntamenti culturali, solidali e di svago che coinvolgono il saronnese. Presentazioni di libri, iniziative dedicate alle famiglie, visite guidate ed eventi teatrali e sportivi.

Venerdì 28 novembre

SARONNO – Dalle 20.30, all’Auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13 (in foto), Il Coordinamento 4 Passi di Pace organizza la presentazione del libro della scrittrice palestinese Ale Al Said Storia di amicizia, modera Laura Busnelli. L’ingresso è libero e per informazioni si può scrivere all’e-mail [email protected].

Sabato 29 novembre

SOLARO – Dalle 14, in piazza Grandi al Villaggio Brollo, ADPS Le Groane, Amici della Chiesetta, OldDance Asd, Commercianti e Artigiani, propongono Aspettando Natale con tante attività per i più piccoli. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

DESIO – Dalle 15 alle 18.30, nella location di Villa Longoni di via Achille Grandi 41, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità si svolgerà l’evento Ti metto in luce, con laboratori creativi, letture animate e molto altro. Informazioni al sito internet www.villalongoni.it .

SARONNO – Dalle 15.30 i volontari dell’Associazione Cantastorie propongono visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di piazzale Santuario. Dettagli al sito internet www.cantastoriesaronno.it.

LIMBIATE – Dalle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena Picchiami di e con Arianna Porcelli Safonov. Dettagli al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Domenica 30 novembre

SARONNO – Alle 10, al Chiostro Art Café di viale Santuario 11, ScacchiSaronno organizza il Torneo di Scacchi Juniores Città di Saronno. Informazioni e iscrizioni al numero 3711179430.