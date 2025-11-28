Eventi

GERENZANO – L’atmosfera del Natale torna a illuminare il cuore del paese con la seconda edizione del “Presepe sotto il portico“, che sarà inaugurato domenica 30 novembre alle 18.30 sotto il portico di Palazzo Fagnani/Clerici, in via Fagnani 14. Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, l’iniziativa si prepara a richiamare nuovamente un grande pubblico.

La cerimonia si aprirà con il taglio del nastro da parte del sindaco Stefania Castagnoli, mentre la benedizione del presepe sarà affidata a don Paolo Zibra. La realizzazione dell’opera è frutto dell’impegno del Gruppo presepe di Gerenzano, un team di dieci amici appassionati che, anche quest’anno, hanno lavorato in collaborazione con la cooperativa Scelag e il comune di Gerenzano, che hanno messo a disposizione spazi e supporto logistico.

L’allestimento scelto per l’edizione 2025 richiama il fascino dei presepi rustici tradizionali, con un mulino, un ruscello, un cielo stellato e numerose statuine di scuola partenopea. La scena centrale, con la Natività, sarà ospitata all’interno della riproduzione in miniatura della Chiesa di San Giacomo. L’opera resterà visitabile sotto il portico per tutto il periodo delle festività.

Al termine dell’inaugurazione, i presenti saranno accolti da un momento conviviale con vin brulè e panettone per tutti, mentre la banda musicale Santa Cecilia accompagnerà l’evento con le sue melodie natalizie, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera.

(foto del gruppo presepe)

