SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 27 novembre, spiccano i fatti di cronaca e politica locale: la morte improvvisa di un medico nel suo studio a Saronno, i costi eccessivi del municipio che riaprono il dibattito su una nuova sede e i controlli della guardia di finanza che hanno portato alla luce lavoratori in nero. Non sono mancati anche confronti accesi in consiglio comunale e novità sul passaggio della fiaccola olimpica.

A Saronno un medico è stato trovato senza vita all’interno del proprio ambulatorio: inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, intervenuti dopo l’allarme lanciato dai familiari.

Il municipio di Saronno è finito sotto la lente per i suoi alti consumi energetici e i costi di gestione, tanto da spingere l’Amministrazione a valutare l’ipotesi di una nuova sede più efficiente.

Durante un’operazione di controllo tra diverse attività del territorio, la guardia di finanza ha individuato lavoratori in nero e violazioni amministrative anche a Saronno.

In consiglio comunale si è acceso il confronto tra l’ex sindaco Airoldi e l’assessore Lattuada sul tema delle scuole al freddo e del verde.

Saronno, Uboldo e Solaro entreranno nel percorso della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026, che attraverserà il territorio in un momento simbolico e di festa.