SARONNO – Un viaggio poetico tra Altan e Shakespeare, dove l’immaginazione infantile incontra il grande teatro e la Pimpa diventa ambasciatrice di un dialogo senza tempo.

Una grande festa a teatro per bambini piccolissimi, fratelli più grandi, genitori e nonni. Per i suoi 50 anni, la Pimpa arriva sul palco con un musical coloratissimo, dolce e divertente: uno spettacolo fatto apposta per far sognare i più piccoli (anche dai 2 anni) e far tornare bambini gli adulti. L’appuntamento è domenica 30 novembre alle 16.

Diretto da Enzo d’Alò (il papà de La gabbianella e il gatto) con le musiche di Eleonora Beddini, “Pimpa, il musical a pois” è pensato come un vero family musical, dove ogni scena è una sorpresa: canzoni che restano in testa, personaggi buffi, pupazzi, colori vivaci e una Pimpa curiosissima che invita tutti a giocare, partecipare e immaginare.

In questa nuova avventura, la Pimpa fa un salto magico nel mondo di Shakespeare, incontrando personaggi simpatici e straordinari che la accompagneranno in un viaggio tenero e poetico. Un modo semplice e leggero per far scoprire ai più piccoli il gusto della narrazione teatrale… senza mai rinunciare al divertimento.

Lo spettacolo dura il tempo “giusto” anche per i bambini molto piccoli, alternando musica, movimento, immagini e momenti coinvolgenti che catturano l’attenzione senza mai essere troppo intensi. È una prima esperienza teatrale perfetta: rassicurante, colorata, dolce, famigliare.

E dopo lo spettacolo, la festa continua con una merenda offerta da Galli al Teatro per i piccoli spettatori e le loro famiglie. Un pomeriggio speciale, pensato per stare insieme e creare ricordi che profumano di magia, coccole e teatro.