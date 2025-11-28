Altre news

MALPENZA – Domenica 30 novembre dalle 10 alle 16, il Parco Museo del Volo – Volandia ospiterà un open day vaccinale aperto a tutta la popolazione, con accesso libero e gratuito.

L’iniziativa, promossa per rafforzare la cultura della prevenzione e favorire la tutela della salute pubblica, offre la possibilità di effettuare:

Vaccinazione antinfluenzale (a partire dai 2 anni)

Vaccinazione pneumococcica(a partire dai 65 anni)

Vaccinazione anti-Covid (a partire dai 12 anni)

Per agevolare l’organizzazione delle attività, è consigliata la prenotazione tramite la piattaforma regionale: prenotasalute.regione.lombardia.it.

In sede, i nostri professionisti saranno a disposizione per un counseling dedicato, offrendo informazioni e supporto personalizzato sulle vaccinazioni e sulla tutela della salute.

In occasione dell’open day, chi effettuerà una vaccinazione riceverà un coupon sconto da 6 euro, utilizzabile per l’acquisto di un biglietto d’ingresso a Volandia nella stessa giornata o entro il 28 febbraio.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per promuovere la prevenzione e contribuire al benessere dell’intera comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09