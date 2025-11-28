Comasco

ROVELLO PORRO – Si è spento nella notte Rinaldo Guerini, 74 anni, storico presidente dell’Ave, associazione che da oltre quindici anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità. Parlare di lui significa inevitabilmente parlare della “sua” Ave, realtà che ha guidato con dedizione e spirito di servizio, coordinando volontari e progetti sempre a favore del paese.

Guerini è stato per anni in prima linea nella gestione della piazzola ecologica, ma il suo impegno non si è fermato lì. Sotto la sua guida l’associazione ha collaborato con scuole, parrocchia, oratorio, amministrazioni comunali e altre realtà del territorio, offrendo sostegno e mettendo a disposizione tempo, idee e competenze. Tra le iniziative da lui volute e subito concretizzate figurano il Premio bontà, il ceppo dedicato ai bambini mai nati e quello in ricordo delle vittime del Covid, simboli di attenzione e sensibilità verso la comunità.

Negli anni scorsi Guerini aveva superato un importante problema di salute grazie alla sua proverbiale forza, ma negli ultimi giorni le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Trasportato d’urgenza in ospedale, è mancato poche ore dopo.

La data dei funerali sarà comunicata a breve; la cerimonia si terrà nella chiesa parrocchiale di Rovello Porro. Resta il ricordo di un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo nel paese che ha sempre servito con passione.

