Altre news

SARONNO – Venerdì 28 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà stabile e prevalentemente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso fino al tardo pomeriggio, quando transiteranno lievi velature. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore. La temperatura massima si fermerà attorno ai 9°C, mentre al mattino si registreranno valori minimi fino a -1°C, con rischio ghiaccio, soprattutto nelle zone meno esposte al sole.

I venti saranno deboli per l’intero arco della giornata, provenienti da Nord al mattino e in rotazione da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Le condizioni meteo resteranno stabili grazie alla presenza di un campo di alta pressione che coinvolge l’intera area lombarda, mantenendo il tempo asciutto e con buona visibilità.

In Lombardia, la situazione sarà simile: prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, con qualche innocuo addensamento previsto in serata, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Anche le temperature si manterranno piuttosto basse nelle ore mattutine, con diffuse gelate in pianura.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09