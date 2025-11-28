Sport

SARONNO – Noemi Giudici e Luigi de Luca, due giovani atleti di Saronno, si sono messi in grande evidenza ai recenti Campionati Italiani di Nuoto Paralimpico organizzati a Loano dalla Federazione FIisdir.

Entrambi tesserati per società comasche — seppur differenti — praticano da anni il nuoto agonistico, disciplina nella quale hanno già conquistato numerosi titoli italiani e raccolto costantemente importanti risultati a livello nazionale.

Noemi, portacolori della Briantea84, si è laureata per ben due volte campionessa italiana di categoria, trionfando nei 100 e nei 200 farfalla. Ha inoltre ottenuto un ottimo quarto posto nei 200 stile libero e contribuito alla conquista di due medaglie di bronzo nelle staffette della sua squadra.

Luigi, atleta dell’Osha Como, ha brillato nelle gare a dorso, conquistando due medaglie di bronzo nei 100 e 200 dorso. Importanti anche le sue prove in staffetta, nelle quali ha contribuito a due prestigiosi quarti posti. Il successo di Noemi e Luigi conferma il ruolo fondamentale dello sport nei progetti di vita delle persone con disabilità. Il loro impegno costante e i risultati ottenuti rappresentano un motivo di particolare orgoglio per la città di Saronno.

