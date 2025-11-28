Cronaca

LAZZATE – Dopo l’approvazione della mozione unitaria in consiglio comunale e la firma di 14 sindaci, il presidente della V Commissione Territorio, infrasttutture e mobilità di Regione Lombardia, Jonathan Lobati, ha convocato i primi cittadini dei Comuni coinvolti per un confronto.

L’appuntamento, per discutere di “Pedaggiamento della tratta B2 di Pedemontana”, come da oggetto, è per il prossimo giovedì 11 dicembre, alle 11,30 nella sede del Consiglio Regionale della Lombardia a Milano (eventualmente anche in collegamento da remoto).

Il tema è quello particolarmente delicato che riguarda il tratto dell’attuale Milano-Meda, da Lentate sul Seveso fino a Bovisio Masciago, che sarà trasformato in Pedemontana e, di conseguenza, sottoposto a pedaggiamento rispetto all’attuale gratuità.

Il documento approvato dai 14 comuni della Brianza e della Bassa Comasca che si affacciano o sono nelle immediate vicinanze della Milano-Meda, chiede di valutare costi e possibilità tecnica di introdurre forme di scontistica fino anche alla gratuità per i pendolari che utilizzano con maggiore frequenza quel tratto di strada oggi gratuito. Il documento porta infatti le firme dei sindaci di Arosio, Bovisio Masciago, Bregnano, Cantù, Carugo, Cermenate, Cogliate, Lazzate, Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Misinto, Novedrate, Rovellasca e Vertemate con Minoprio.

“La convocazione per l’audizione in commissione è un primo passo importantissimo per aprire un dialogo costruttivo con Regione Lombardia e confrontarci concretamente sulla possibilità di ridurre il pedaggio per chi oggi percorre quotidianamente quel tratto di Milano-Meda che domani, dopo i lavori di realizzazione della nuova autostrada, non esisterà più e verrà sostituita da Pedemontana” commenta il sindaco di Lazzate, Andrea Monti.

“Mi auguro che lo spirito costruttivo e la concretezza che da sempre caratterizzano i sindaci sia la linea guida dell’azione di tutte le parti in campo su questa partita molto importante per il nostro territorio”.

