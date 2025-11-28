Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Proseguono le attività della polizia locale di Garbagnate Milanese per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Nella giornata odierna gli agenti hanno eseguito il sequestro penale preventivo di un terreno agricolo di circa 2.000 metri quadrati.

Secondo quanto comunicato dal Comune, i cinque proprietari dell’area saranno denunciati all’autorità giudiziaria per una serie di reati: inquinamento ambientale, abbandono incontrollato di rifiuti – configurando una discarica abusiva –, combustione di materiali, tra cui eternit e altre sostanze altamente inquinanti, abusi edilizi e appropriazione indebita di materiale appartenente al Comune di Garbagnate.

L’intervento rientra nei controlli mirati avviati dall’Amministrazione civica e della vigilanza urbana per contrastare le condotte che mettono a rischio il territorio e la sicurezza della comunità.

(foto: gli agenti durante il controllo e l’area piena di rifiuti)

28112025