SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Massimiliano D’Urso consigliere di Tu@Saronno sul tema della sicurezza nel consiglio comunale di mercoledì 26 novembre. Dopo una prima parte dell’intervento dedicata alla situazione nazionale con dati e analisi l’esponente della civica è arrivato ai temi saronnesi.

Qui nessuno nega che il governo abbia messo sul tavolo numeri importanti: si parla di circa 37.400 assunzioni tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con altre 31.500 previste entro il 2027, numeri che la Presidente del Consiglio cita continuamente come prova che la sicurezza è “una priorità assoluta”. Eppure, gli stessi dati ufficiali ci dicono che nel 2024 i reati in Italia sono cresciuti dell’1,7% rispetto al 2023, con furti a +3%, reati di droga a +3,9%, violenze sessuali a +7,5%, lesioni dolose a +5,8% e rapine a +1,8%: non lo dice Tu@Saronno, lo certificano Viminale e principali osservatori sulla criminalità.

Questo significa che mentre a Roma si racconta un Paese più sicuro, nella vita quotidiana dei cittadini – anche qui a Saronno – le persone vedono esattamente il contrario, perché sono proprio i delitti di strada, quelli che incontri tornando a casa la sera o quando tuo figlio prende il treno per andare a scuola, a crescere. Se poi andiamo a vedere l’organico reale, scopriamo che la Polizia di Stato ha sulla carta 109.271 posti, ma gli agenti effettivi sono 97.931: mancano 11.340 unità, circa il 10% dell’organico, come riportato nei documenti ufficiali del Ministero dell’Interno e richiamato in sede parlamentare, mentre anche Carabinieri e Guardia di Finanza risultano sotto organico di migliaia di unità.

In più, una parte consistente del personale è molto giovane, formato con corsi di pochi mesi, e contemporaneamente oltre ventimila agenti sono prossimi alla pensione, con il risultato che il sistema si regge su turni massacranti, volanti ridotte all’osso e pochi uomini e donne realmente presenti nelle nostre strade e nei nostri quartieri. Sul fronte della giustizia e del carcere, per molti piccoli reati di strada si assiste alla sequenza “arresto – immediata scarcerazione – reiterazione del reato”, perché le carceri sono sovraccariche e le misure alternative insufficienti: una macchina che produce frustrazione tra gli operatori e insicurezza tra i cittadini.

C’è poi il grande tema sociale che ricade direttamente sui comuni: una quota rilevante dei reati è attribuita a persone straniere, in un contesto in cui manca un vero piano nazionale di prima accoglienza e di integrazione, mentre aumentano i minori non accompagnati e le baby gang, spesso senza luoghi di aggregazione e percorsi educativi strutturati

Di fronte a tutto questo, i cittadini scaricano la loro rabbia sui sindaci e sulle amministrazioni locali, mentre agli enti vengono tagliate risorse per miliardi e per la sicurezza urbana – illuminazione, telecamere, rigenerazione delle aree critiche, presidio dei parchi e delle stazioni – arrivano finanziamenti che, rispetto ai bisogni reali, sono poco più che simbolici.

Arriviamo quindi a Saronno: la nostra città oggi ha già una Commissione mista “Commercio, Sviluppo del territorio e Sicurezza”, appena istituita, che ha piena competenza per occuparsi in modo serio e continuativo del tema sicurezza e in modo trasversale, senza inventare nuove scatole vuote. Creare una seconda commissione specifica sulla sicurezza rischia di essere solo burocrazia e sovrastruttura inutile, e la prova sta nel fatto che la precedente commissione dedicata alla sicurezza, negli ultimi dieci anni, è stata convocata pochissime volte (a memoria 2 con Fagioli e 1 con Airoldi?) e non ha lasciato risultati tangibili nella vita quotidiana delle persone: se fosse stata lo strumento utile, risolutivo o almeno considerato forse oggi non saremmo qui a discutere ancora degli stessi problemi.

E proprio qui vogliamo rivendicare un risultato concreto dell’attuale maggioranza di centrosinistra e della nostra sindaca: dopo anni di promesse a vuoto, oggi Saronno ha finalmente la Polfer in stazione, un presidio fondamentale di sicurezza che nessuna delle precedenti amministrazioni era riuscita a ottenere per la città.

Come lista civica Tu@Saronno vogliamo quindi lanciare una sfida costruttiva all’opposizione di centrodestra, che in campagna elettorale ha promesso di avere “i contatti giusti” in Regione e nei palazzi che contano: mettiamo alla prova queste promesse, andiamoci insieme in Regione Lombardia a cercare le risorse che servono davvero per Saronno. Come consigliere comunale di Tu@Saronno dichiaro qui la mia disponibilità a far parte di una delegazione unitaria, maggioranza e opposizione, che porti al Pirellone un dossier serio sulla nostra città, chiedendo più uomini di polizia locale, fondi per illuminare le zone buie, rigenerare le aree degradate, rafforzare i progetti educativi e di prevenzione per i giovani: questa è la vera prova del nove per chi ha parlato di sicurezza e di relazioni politiche durante la campagna elettorale, perché la sicurezza di Saronno si costruisce lavorando insieme, non solo facendo propaganda.

