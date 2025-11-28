Cronaca

SARONNO – Intervento dei soccorsi ieri pomeriggio in via Varese per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. L’allarme è scattato alle 14.25 e sul posto sono stati inviati un’ambulanza e la polizia locale. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al motociclista rimasto coinvolto, successivamente portato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.

Gli agenti della polizia locale saronnese hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e gestire il traffico nella zona, particolarmente intenso nell’orario dell’incidente.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale in servizio sul territorio, per un precedente intervento)

28112025