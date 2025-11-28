Cronaca

SARONNO – Due paia di scarpe. È questo l’ultimo bottino dei ladri in via Bainsizza, alla periferia sud della città, dove da settimane si registrano effrazioni in serie e dove cresce la preoccupazione dei residenti che chiedono più attenzione e controlli. Dopo i colpi messi a segno nelle villette di via Piave, ora a finire nel mirino dei topi d’appartamento sono abitazioni, garage e giardini della zona di via Bainsizza.

Chi vive nel quartiere parla di una situazione che va avanti da oltre un mese. In un condominio sono stati rubati piccoli oggetti di valore e un monopattino lasciato nel giardino. Nei nuovi palazzi della via, alcune settimane fa, ignoti hanno forzato, spiegano i residenti, gli ingressi e porte di accesso ai box. Due settimane fa, secondo quanto riferito da alcuni residenti, verso le 19 due uomini hanno tentato di entrare nel palazzo. Sono stati ripresi delle telecamere dei vicini avrebbero immortalato due persone di origine straniera mentre si avvicinavano all’ingresso.

L’episodio più recente risale alla serata dell’altro ieri, tra le 19 e le 21, quando nelle villette della zona qualcuno sarebbe passato dal retro, attraverso i giardini privati, per arrivare nell’area dei box. Sono stati messi a soqquadro ma alla fine i ladri se ne sono andati solo con due paia di scarpe.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09