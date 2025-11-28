Città

SARONNO – Un balcone che si accende ogni giorno con un momento musicale diverso, sempre alle 18, in via Garibaldi 4. È l’iniziativa che accompagna la città per tutto il periodo dell’Avvento, realizzata in collaborazione con associazioni e scuole di musica cittadine. Lo spazio è concesso dallo studio Proserpio & Associati.

Ogni appuntamento è confermato e i giorni, i titoli e le esibizioni risultano coerenti e corretti.

Lunedì 1 dicembre si parte con “Christmas Jig Musica Tradizionale”, viaggio nella musica irlandese con Luca Crespi e Alessia Pasini, a cura di Albero Musicale e Fondazione Daimon. Martedì 2 dicembre arriva “Natale al Pianoforte”, con brani eseguiti dagli allievi e dai docenti de Le Stanze della Musica. Mercoledì 3 dicembre spazio alla recitazione con “TG Pasta notizie di Natale”, proposta dai Laboratori Teatrali 2025 del Teatro Giuditta Pasta. Giovedì 4 dicembre Giorgia Abbiati, corista del Coro da Camera Hebel, si esibisce con il duo Holotype in un programma di inediti e brani natalizi.

Venerdì 5 dicembre tocca al “Jazz&Pop Duo Borroni”, con le proposte di Claudia e Claudio Borroni di Unitre Saronno. Sabato 6 dicembre la serata è dedicata alla poesia con “Il loro grido è la mia voce”, letture di autori gazawi e brani della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a cura di Amnesty e Pav. Domenica 7 dicembre si esibisce Myriam Ronzullo, seconda classificata al contest “Saronno Famosi” di Radiorizzonti In Blu.

Lunedì 8 dicembre è la volta di Lidiya Cella, prima classificata allo stesso contest. Martedì 9 dicembre torna la performance “Il Natale quando arriva.. Arriva!”, realizzata dal corso di recitazione di Unitre. Mercoledì 10 dicembre spazio al rap con i giovani di BeNet2 Spazio Giovani. Giovedì 11 dicembre Michela Orlanduccio porta in scena “Natale Swing”, con il sostegno del Gruppo Alice.

Venerdì 12 dicembre si esibiscono Edo e Mario, terzi classificati a “Saronno Famosi”. Sabato 13 dicembre Lilt Saronno propone “Una voce sopra la piazza per un Natale di solidarietà”. Domenica 14 dicembre arrivano le atmosfere liriche con il soprano Eleonora Colaci e il violinista Leonardo Moretti, a cura degli Amici della Lirica G. Pasta.

Lunedì 15 dicembre torna il Duo Borroni con “Da Gershwin a Jobin”. Martedì 16 dicembre è nuovamente proposto “Il Natale quando arriva.. Arriva!”. Mercoledì 17 dicembre una giovane allieva dell’Associazione La Città Sonora Aps presenta “La voce di Natale”. Giovedì 18 dicembre spazio alla “Piva Natalizia: aspettando il Concerto dell’Epifania”.

Venerdì 19 dicembre il corso Dialettando di Unitre Saronno mette in scena “Dialettando per le feste”. Sabato 20 dicembre “Attese di Natale” unisce poesie e musica, con la recitazione di Antonella Monti e il canto “Alleluja” di Kobelin, a cura di Culturalmente Musicalmente. Domenica 21 dicembre l’associazione 21zero47 propone “Letture di Natale e lotteria benefica”.

Lunedì 22 dicembre si ascolta “Chitarra in solo”, con le musiche eseguite da Andrea Piva, docente di Albero Musicale. Martedì 23 dicembre tornano i ragazzi di BeNet2 con la loro musica rap. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, chiude il programma la tradizionale “Piva Natalizia” del Corpo Musicale Cittadino.

Tutte le esibizioni si tengono allo stesso orario, alle 18, sempre dal balcone di via Garibaldi 4.

