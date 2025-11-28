Eventi

SARONNO – Un incontro pensato per aiutare gli studenti di terza media a orientarsi nella scelta della scuola superiore attraverso un dialogo diretto e senza filtri con chi quella scelta l’ha già fatta. È questo l’obiettivo di “Next School – Ti racconto la mia scuola“, l’appuntamento interattivo organizzato dal servizio Informagiovani del comune di Saronno.

L’iniziativa si terrà venerdì 28 novembre, dalle 17 alle 18.30, allo spazio giovani Be Net2 di via Benetti 2. Protagonisti dell’incontro saranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di formazione professionale di Saronno, pronti a condividere con i ragazzi di terza media la propria esperienza, il percorso di studi e il vissuto quotidiano, offrendo un punto di vista reale e immediato.

Un’occasione preziosa per chiarire dubbi, confrontarsi e avvicinarsi a una scelta consapevole per il proprio futuro scolastico e formativo. Per maggiori informazioni contattare i numeri 02 96704015 / 345 6788308 oppure l’indirizzo email [email protected]

(foto d’archivio)

