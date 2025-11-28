Ceriano Laghetto

SOLARO – Lo scorso fine settimana una trentina di volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha partecipato a un corso di aggiornamento dedicato all’utilizzo della motosega, organizzato dall’Associazione nazionale alpini Vallecamonica. La formazione è stata seguita da un intervento pratico tra Solaro e Ceriano Laghetto.

I volontari hanno lavorato alla pulizia del sottobosco e alla messa in sicurezza dei sentieri, un’attività ritenuta fondamentale per prevenire incendi e tutelare la biodiversità del territorio. Operazioni che contribuiscono a rendere i boschi più sicuri e fruibili per chi li frequenta.

Il Parco sottolinea come formazione, prevenzione e cura del territorio siano elementi centrali per garantire la salute delle aree verdi, grazie anche all’impegno costante dei volontari.

(foto: i volontari al lavoro)

28112025