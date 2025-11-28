iltra2

TRADATE – Giovedì 4 dicembre alle 21 alla biblioteca Frera di via Zara è in programma un incontro con Alessandro Rebecchi, scrittore, giornalista e autore televisivo. L’occasione è la presentazione del suo nuovo romanzo Il tallone da killer, pubblicato da Sellerio nel 2025.

L’evento rientra nel calendario culturale cittadino e offrirà l’opportunità di dialogare con l’autore, approfondire temi e contenuti del libro e conoscere da vicino il suo percorso narrativo. Per tutta la stagione invernale alla Frera si susseguiranno incontri ed iniziative culturali, seguendo un programma annuale ben consolidato e che raccogliere sempre molti consensi da parte degli utenti.

(foto archivio: un precedente appuntamento pubblico alla biblioteca Frera di Tradate)

28112025