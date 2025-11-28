iltra2

TRADATE – E-distribuzione ha comunicato che oggi venerdì 28 novembre per lavori sulla rete elettrica, in alcune vie della città potranno verificarsi interruzioni dell’erogazione di energia tra le 8.45 e le 16. Dal gestore arriva una precisazione importante: durante gli interventi l’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per questo ai cittadini viene raccomandato di non commettere imprudenze e, in particolare, di non utilizzare gli ascensori per tutta la fascia oraria indicata, anche in caso di apparente ritorno della corrente.

Per informazioni sui lavori programmati o, più in generale, sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito www.e-distribuzione.it, inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure utilizzare l’app gratuita per smartphone di e-distribuzione.

Per la segnalazione di eventuali guasti resta attivo il numero verde 803500.

