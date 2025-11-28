Saronnese

UBOLDO – Una splendida domenica di sole ha fatto da cornice, il 23 novembre, alla cerimonia di inaugurazione della nuova panchina artistica di Uboldo, realizzata nell’ambito del bando regionale Did (Uboldo è comune capofila del distretto “Antiche Brughiere”) e posizionata nel parco comunale “Falcone e Borsellino”.

L’opera, che rappresenta il palio delle Contrade, simbolo di identità e unione per il paese, è stata realizzata da Fabrizio Vendramin. Il soggetto, scelto in collaborazione con i commercianti e condiviso dall’amministrazione comunale, conferma la forte e concreta connessione tra il tessuto commerciale e la realtà cittadina.

La cerimonia è stata un vero momento di condivisione comunitaria, con gli interventi della delegata al commercio, della fiduciaria Ascom, del sindaco Luigi Clerici, di Fabrizio Vendramin e dei sacerdoti. Numerosi cittadini, tra cui molti protagonisti del palio, hanno partecipato con entusiasmo e curiosità allo svelamento dell’opera, caratterizzata da colori vivaci e allegri.

Il buon esito del bando è stato possibile grazie a un efficace lavoro di sinergia tra l’amministrazione comunale e Confcommercio Ascom Saronno attraverso lo strumento del Did.

A seguire, grande successo per il pranzo curato dal gruppo Alpini uboldese e organizzato nei minimi dettagli da commercianti e artigiani con il supporto del Did. La partecipazione è stata calorosa nonostante la stagione fredda: la lunga tavolata imbandita a festa, i plaid, le stufe a fungo e un suggestivo braciere scenografico hanno contribuito a creare un’atmosfera accogliente, arricchita da musica dal vivo.

La giornata verrà ricordata per lo spirito di amicizia, unione e identità cittadina: valori che questa opera e questo evento hanno voluto celebrare e trasmettere.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09