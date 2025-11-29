Calcio

SARONNO – Movimenti in uscita per il Fbc Saronno, che si appresta a salutare il centrocampista Pietro Favilla. Il classe 2003 è infatti vicino al passaggio in Serie D, destinazione Pro Sesto. La notizia, riportata da paolozerbi.com, è in attesa di conferma ufficiale da parte del club.

Favilla, arrivato a Saronno con ottime prospettive e protagonista di una crescita costante, sta per compiere un salto importante nella sua carriera, avendo attirato l’interesse della società sestese che punta a rinforzare la propria mediana. L’operazione arriva in un momento significativo per i biancocelesti, attualmente terzi in classifica dopo 13 giornate di campionato. La squadra sta disputando un’ottima stagione e l’eventuale uscita di Favilla rappresenterebbe un cambiamento di peso nell’equilibrio del centrocampo, settore in cui il giocatore si è spesso rivelato determinante.

Pietro Favilla quest’estate è stato intervistato dalla direttrice de ilSaronno, Sara Giudici.

(foto archivio: Pietro Favilla quest’estate intervistato dalla direttrice de ilSaronno, Sara Giudici)

29112025