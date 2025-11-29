Castiglione Olona: oggi la maratona di spinning “Pedaliamo insieme contro la Sla”
29 Novembre 2025
CASTIGLIONE OLONA – Oggi, sabato 29 novembre, il palazzetto comunale di via De Gasperi ospita la 10′ edizione della maratona di spinning benefica “Pedaliamo insieme contro la Sla”, organizzata dall’associazione castiglionese Asd Team Lino.
L’iniziativa si svolgerà dalle 17 alle 20: tre ore di pedalata solidale durante le quali parte del ricavato sarà devoluto ad Aisla Varese, realtà impegnata nella tutela, nell’assistenza e nella cura delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
L’evento vede la collaborazione di numerose realtà sportive del territorio: Quinto Elemento di Venegono Inferiore, Black Gym di Mozzate, New Energy Cassano Magnago, Gymnic Palestre Vedano Olona, Synergia Venegono Superiore, Judo Bu Sen Tradate e Avis Castiglione Olona. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona.
Per partecipare è prevista un’iscrizione con offerta libera consigliata di 20 euro.
(foto archivio)
