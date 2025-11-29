Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Nella giornata dell’altro ieri, giovedì 27 novembre, è stata celebrata a Ceriano Laghetto la “Festa dell’albero”, rimandata venerdì scorso, ricorrenza esatta del 21 novembre, a causa della neve.

Una delegazione dell’Amministrazione comunale con il sindaco Massimiliano Occa, la vicesindaca Francesca Sulis e l’assessore all’Ambiente, Thomas Nisi, insieme al personale dell’Ufficio scuola, ha raggiunto il giardino della scuola primaria don Rivolta, dove ad attenderli c’erano i bambini che avevano preparato pensieri e riflessioni sul tema. L’appuntamento era dedicato alla messa a dimora di un nuovo albero, regalato dal Parco delle Groane e posizionato con l’aiuto di due Gev, Guardie ecologiche volontarie, che si impegnano quotidianamente per la salvaguardia del nostro ambiente naturale. Sindaco e assessori hanno sottolineato ai bambini la bellezza di questo gesto, che insegna come da piccole azioni possano nascere risorse straordinarie, come quelle portate dagli alberi.

I bambini hanno partecipato con curiosità e interesse alle operazioni di messa a dimora del nuovo albero e si sono mostrati molto ben preparati dalle insegnanti sul significato della giornata e sull’importanza degli alberi e della tutela dell’ambiente, dialogando con gli ospiti di questa giornata speciale.

“Mettere a dimora un nuovo albero è gesto simbolico di grande rilevanza perché rappresenta un investimento sul futuro ed è particolarmente importante che si compia con la collaborazione dei bambini, chiamati ad essere testimoni e protagonisti di un approccio nuovo verso la tutela del nostro ambiente” ha evidenziato l’assessore Nisi.

(foto: un momento dell’iniziativa)

29112025