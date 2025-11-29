Città

SARONNO – Da tempo offre un servizi irrinunciabile per i saronnesi ma oggi, sabato 29 novembre, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della nuova farmacia dei servizi di Saronno Servizi, aperta in via Roma e già pienamente operativa da circa un anno, uno spazio che amplia in modo concreto l’offerta sanitaria cittadina puntando su prevenzione, diagnosi rapida e assistenza di prossimità.

La struttura sorge nei locali rinnovati della storica Farmacia comunale 1, quella di via Manzoni, primo presidio farmaceutico pubblico di Saronno, e rappresenta l’evoluzione di un progetto che ha trasformato un luogo simbolo della sanità cittadina in una piattaforma moderna di servizi dedicati alla salute della persona.

Lo spazio, di circa 120 metri quadrati, è organizzato con una sala d’attesa e tre studi riservati alle visite e alle prestazioni sanitarie. L’accesso avviene tramite un sistema di prenotazione online, pensato per evitare code e attese e permettere agli utenti di scegliere facilmente giorno e orario dell’appuntamento. Gli orari di apertura sono dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30.

Ampia l’offerta dei servizi disponibili: si va dall’autoanalisi (profilo lipidico, emoglobina glicata, vitamina D, INR, PCR) ai servizi cardiologici con elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio. Sono attivi anche l’analisi del capello, il controllo dell’udito, il centro infermieristico con lavaggi auricolari, oltre alle giornate beauty e alle consulenze specialistiche con nutrizionista, osteopata, massoterapista, podologo, naturopata e psicologo.

Nel suo intervento il presidente di Saronno Servizi Pietro Insinnamo ha sottolineato la crescita della società sul fronte delle farmacie: “Saronno Servizi ha costituito ed è oggi leader di una rete di farmacie sovraterritoriale che va da Laveno a Solaro. Siamo ormai circa nove farmacie in rete e questo dà il senso della visione che la società mette negli investimenti nell’area della salute”.

Insinnamo ha poi ricordato l’evoluzione dello stabile che ospita la nuova farmacia dei servizi: “Qui c’era la storica farmacia comunale 1 di via Manzoni. Abbiamo deciso di non mantenere lo status quo ma di investire, guardando al futuro, trasformando questo luogo in una piattaforma di servizi per la cura della persona a 360 gradi”.

A fare gli onori di casa con il presidente e il cda, il direttore generale Giordano Romano e tutto il personale della farmacia. A portare il saluto istituzionale sono intervenuti la sindaca Ilaria Pagani, il primo cittadino di Uboldo Luigi Clerici, il vicesindaco e assessore al bilancio Mattia Cattaneo e i consiglieri comunali Silvio Cantoni e Silvio Barosso.

Il sindaco Ilaria Pagani ha rimarcato il valore del progetto sul piano della prevenzione: “È uno spazio che nasce da un’idea ma soprattutto dal lavoro delle persone che credono nel progetto. È un esempio concreto di attenzione al benessere dei cittadini e alla cura e prevenzione, che per noi è fondamentale sostenere”.

Dal vicesindaco Mattia Cattaneo è arrivato il riconoscimento alla capacità di crescita della società partecipata: “La volontà di Saronno Servizi di non fermarsi mai e di offrire sempre nuovi servizi è molto apprezzata dai cittadini. È una vocazione che il Consiglio di amministrazione ha sviluppato, ampliando la gamma dei servizi e guardando anche oltre i confini di Saronno, a beneficio dei comuni soci”.

L’inaugurazione ha confermato il ruolo della farmacia dei servizi come tassello centrale nel piano di investimenti sanitario di Saronno Servizi, che nell’ultimo anno ha costruito una rete comprendente le farmacie di Gerenzano, Laveno Mombello, Uboldo, Solaro, oltre alle Farmacie comunali 1 e 2 di Saronno e alla Farmacia comunale 3 di Solbiate Olona. Un sistema che punta a rafforzare la sanità di prossimità, rendendo sempre più accessibili i servizi di assistenza e prevenzione sul territorio.

