SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei genitori del consiglio d’istituto della scuola Leonardo Da Vinci in merito al problema del freddo nella sede di via Padre Monti e anche del confronto in consiglio comunale di mercoledì 26 novembre.

La missiva, una lettera aperta, è rivolta agli amministratori e ai membri del consiglio comunale con “la volontà di dare voce a chi, ogni giorno, vive la scuola non come un edificio, ma come una comunità viva e pulsante. Abbiamo assistito a un dibattito acceso sulle temperature rigide registrate nelle aule in questi giorni. Un tema che, purtroppo, è stato trascinato nel confronto politico, mentre i veri protagonisti, i nostri ragazzi, hanno dovuto affrontare il disagio di studiare e frequentare le lezioni al freddo”.

I genitori partono facendo il punto sulla fiducia che hanno nella scuola e in chi la guida: “È doveroso sottolineare che il nostro dirigente scolastico, Gabriele Musarò, svolge un lavoro egregio, con dedizione e visione, si impegna costantemente per far crescere l’Istituto Comprensivo, per renderlo un luogo di eccellenza e di opportunità. A fianco a lui, i docenti e il personale scolastico lavorano con passione, i genitori collaborano con spirito costruttivo, e tutto ciò che ruota intorno alla scuola è animato da un unico obiettivo: offrire ai ragazzi un ambiente educativo di qualità, che li prepari al futuro”.

Entrano poi nello specifico con una serie di domande specifiche e puntuali: “Non possiamo permettere che questo impegno costante e straordinario venga oscurato da una vicenda che, pur importante, rischia di ridurre la scuola ad un problema di caldaie ed infissi. La gestione del riscaldamento è in capo al Comune, e deve essere affrontata con responsabilità e chiarezza, senza scaricare conseguenze sui ragazzi né trasformarla in un terreno di scontro politico.

Con assoluto rispetto ma con fermezza, chiediamo risposte chiare:

● Se i caloriferi erano funzionanti, perché le temperature in aula erano così basse da rendere difficile la didattica?

● È sufficiente attribuire il tutto ad un banale “repentino abbassamento delle temperature”, quando da tempo si conoscono i problemi di dispersione termica degli infissi?

● Le verifiche hanno considerato anche la qualità strutturale degli edifici, o ci si è limitati al funzionamento degli impianti?

● Non sarebbe stato più prudente mantenere almeno una parte dei fondi destinati alle scuole, proprio alla luce di quanto accaduto?

● Da diversi anni si registra questo problema nella nostra scuola. Perchè non si è intervenuti tempestivamente?

● Quali interventi sono stati messi in atto negli anni precedenti per affrontare la questione del riscaldamento e della dispersione termica?

● L’edificio attuale è ancora in grado di ospitare i nostri studenti, senza interventi strutturali, o si sta valutando la possibilità di un’altra sede degna del prestigio della Da Vinci?”.

I genitori hanno un punto fisso e lo chiariscono nella missiva: “La salute e il benessere dei ragazzi devono venire prima di tutto. Chiediamo che questa vicenda non venga ridotta a un confronto politico, ma diventi occasione per una riflessione seria e condivisa: come possiamo garantire che le scuole siano luoghi sicuri, accoglienti e dignitosi per i nostri ragazzi?”.

E chiudono un appello: “Vi invitiamo a risolvere la questione in tempi brevi (considerando che siamo in un autunno decisamente freddo) e riconsiderare le scelte amministrative con uno sguardo che metta al centro i ragazzi, riconoscendo e sostenendo gli sforzi quotidiani di preside, docenti, personale scolastico e genitori. Ricordiamoci tutti che la scuola è un bene comune!”.

