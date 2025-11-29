Città

SARONNO – “Sulle scuole serve serietà, non polemica. Per questo noi di Azione Saronno, come sempre abbiamo fatto, vogliamo chiarire alcuni punti”.

Inizia così la nota di Azione che fa il punto dopo il freddo degli ultimi giorni in alcuni plessi scolastici, il dibattito in consiglio comunale e la presa di posizione dei genitori del consiglio d’istituto dalla scuola media Da Vinci.

“1. Gli interventi sugli infissi non si fanno in inverno. Per ragioni tecniche e di sicurezza, lavori di questo tipo vengono eseguiti d’estate, quando le scuole restano chiuse per un periodo più lungo e le condizioni climatiche agevolano l’installazione.

2. Chi oggi critica ha avuto quattro estati per farlo. L’ex Sindaco Airoldi, che oggi lamenta la mancanza di lavori, ha avuto quattro intere stagioni estive nelle quali avrebbe potuto programmare e realizzare questi interventi. Non lo ha fatto. Scelte diverse? Priorità diverse? Forse sì — basti pensare che in quegli anni ha preferito investire in altre opere, come la costosissima progettazione della famosa “gabbia” di palazzo Visconti, ma l’elenco della discutibile gestione di denaro pubblico di quell’amministrazione non si esaurisce qui.

3. Bene i 200.000 euro, ma non è certo da lì che si misura il nostro impegno sulle scuole. Quella variazione al bilancio è solo il primo passo di un progetto organico. Per questo stiamo programmando un investimento strutturale da 3 milioni e mezzo di euro nel 2026, così da poter intervenire in modo completo già dalla prossima estate, senza più rimandi. Lo ha già annunciato l’Assessore Cattaneo nello scorso Consiglio.

4. Nel frattempo, la situazione emergenziale di questi giorni è già sotto controllo. La Sindaca e l’assessore competente stanno lavorando da giorni con gli uffici per garantire aule calde e pienamente utilizzabili dai nostri bambini. Gli interventi urgenti sono in corso, in attesa della più ampia operazione di efficientamento energetico.

5. L’Amministrazione Pagani si sta trovando a dover affrontare una serie di criticità, di cui molte dipendono da alcune decisioni delle passate gestioni della città. Questo dettaglio non cambia il nostro impegno, ma può aiutare i cittadini a comprendere meglio la situazione attuale e la genesi di alcune decisioni.

