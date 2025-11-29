Freddo a scuola e fondi spostati, Saronno civica: “Disattenzione (non la prima) dell’Amministrazione”
29 Novembre 2025
0
SARONNO – “Corrono cinque mesi dal 26 giugno al 26 novembre. Un tempo non amplissimo, ma sufficiente per rendersi conto, anche grazie al supporto degli uffici comunali, delle urgenze della città. E programmare i necessari interventi, soprattutto se riguardano i nostri figli e le risorse economiche sono già disponibili a bilancio”.
Inizia così la nota di Saronno civica, condivisa ieri sulla pagina Facebook della lista civica dopo che già il capogruppo Augusto Airoldi era intervenuto sul tema in consiglio comunale.
“Le emergenze climatiche del 2023 ci hanno insegnato che, da fine luglio a settembre, si possono impegnare risorse ed eseguire lavori per quasi due milioni di euro. Per questo, mercoledì sera in consiglio comunale, abbiamo espresso contrarietà e profondo rammarico per la scelta dell’Amministrazione comunale di tagliare i 200.000 euro destinati al rinnovo degli infissi delle nostre scuole. Si sarebbero potuti utilizzare nel periodo estivo di chiusura delle scuole, o per programmare, almeno gli interventi indifferibili, nelle prossime vacanze di Natale – Capodanno – Epifania. E, purtroppo, proprio in questi giorni, i nostri figli ne pagano le conseguenze”.
E concludono: “Non è stata la prima disattenzione che la nuova Amministrazione ha mostrato nei confronti delle esigenze delle nostre scuole! Un cambio di passo che non possiamo condividere. Ci auguriamo che sia l’ultimo”.
—-
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09