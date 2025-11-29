“Le emergenze climatiche del 2023 ci hanno insegnato che, da fine luglio a settembre, si possono impegnare risorse ed eseguire lavori per quasi due milioni di euro. Per questo, mercoledì sera in consiglio comunale, abbiamo espresso contrarietà e profondo rammarico per la scelta dell’Amministrazione comunale di tagliare i 200.000 euro destinati al rinnovo degli infissi delle nostre scuole. Si sarebbero potuti utilizzare nel periodo estivo di chiusura delle scuole, o per programmare, almeno gli interventi indifferibili, nelle prossime vacanze di Natale – Capodanno – Epifania. E, purtroppo, proprio in questi giorni, i nostri figli ne pagano le conseguenze”.