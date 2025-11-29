Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 28 novembre, spiccano i furti in appartamento in una zona residenziale di Saronno e l’iniziativa natalizia che trasforma un balcone in palcoscenico musicale. Attenzione anche alla cronaca ambientale e sanitaria, con due sequestri a Bregnano e Gerenzano. Commozione infine a Rovello per la scomparsa di una figura storica del volontariato locale.

In via Bainsizza i ladri hanno colpito più volte nell’arco di poche ore, portando via un monopattino elettrico e persino due paia di scarpe, lasciando i residenti preoccupati e amareggiati.

A Garbagnate un terreno agricolo è stato sequestrato dopo il rinvenimento di rifiuti di vario genere; cinque i proprietari denunciati per gestione illecita.

A Saronno, ogni sera d’Avvento sarà scandita da un momento musicale dal vivo da un balcone di via San Giuseppe, con musiche natalizie per grandi e piccoli.

Rovello piange la scomparsa di Rinaldo, storico membro dell’Ave e punto di riferimento per il mondo associativo locale.

A Bregnano il titolare di un centro estetico è stato denunciato dopo il sequestro di smalti contenenti una sostanza ritenuta pericolosa per la salute.

Doppio corteo a Saronno nella giornata dello sciopero generale.

