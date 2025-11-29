Lazzate

LAZZATE – “E’ un bel giorno per Lazzate!” Con queste parole il sindaco Andrea Monti ha annunciato l’adozione, avvenuta l’altro ieri in consiglio comunale, del piano di recupero di Villa Biraghi, uno degli interventi più attesi sul patrimonio storico del paese. Il progetto rappresenta un tassello centrale nella visione di sviluppo urbanistico e culturale dell’amministrazione. “Siamo incessantemente impegnati a costruire il futuro della nostra Lazzate, per consegnarla ancora più bella ai nostri figli” ha dichiarato Monti sottolineando il valore strategico dell’operazione.

Il sindaco ha inoltre anticipato che l’8 dicembre sarà presentato in anteprima il Masterplan Lazzate 2030, documento che delineerà la visione complessiva della Lazzate del prossimo decennio. La presentazione si terrà all’Arengario Carlo Cattaneo durante la cerimonia della Pila d’Oro.

Tra recupero del patrimonio storico e nuovi scenari urbanistici, l’amministrazione punta a definire una traiettoria chiara di crescita e riqualificazione per i prossimi anni.

