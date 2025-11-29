Altre news

SARONNO – Sabato 29 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Le temperature saranno tipicamente invernali, con una minima che scenderà fino a -1°C nelle prime ore del mattino e una massima che non supererà gli 11°C nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. Tuttavia, è stata diramata un’allerta meteo per la possibile formazione di ghiaccio, soprattutto durante le ore più fredde, per cui è consigliata particolare attenzione alla guida e negli spostamenti su strade secondarie o poco esposte al sole.

I venti soffieranno deboli: al mattino provenienti da Nord, mentre nel pomeriggio si orienteranno da Sudovest, mantenendo comunque un’intensità contenuta.

In Lombardia, la situazione risulta analoga: un campo di alta pressione garantisce condizioni stabili e soleggiate su gran parte del territorio. Le pianure, le aree pedemontane e le Prealpi occidentali presentano cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Qualche nube in più è attesa al mattino nelle zone orientali e alpine, ma senza fenomeni di rilievo. I venti saranno generalmente deboli, in graduale rotazione dai quadranti occidentali verso quelli nord-occidentali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

