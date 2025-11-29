Saronnese

ORIGGIO – Domenica 23 novembre al centro anziani si è tenuto il primo degli incontri programmati da Panchina

Rossa di Origgio per la lotta contro la violenza sulle donne.

E’ intervenuta Greta Zaffaroni, psicologa e psicoterapeuta che opera nella tutela minori e al un centro antiviolenza, accogliendo donne e minori vittime di abusi e maltrattamenti in famiglia. La stessa, prendendo spunto dal libro “Tutto troppo presto” dello psicologo Alberto Pellai, ha presentato, oltre il concetto di violenza e le sue varie sfumatore, quale siano i pericoli nella crescita educativa in generale e anche sessuale dei ragazzi nell’era digitale.

“Una sollecitazione continua e pressante sui giovani dal web che trova le famiglie impreparate ad affrontare argomenti delicati, come la sessualità, sulla quale ci portiamo addosso ancora freni inibitori, trasmessici dall’educazione ricevuta colma di tabù e nella quale siamo cresciuti. Genitori disarmati che non riconoscono i rischi reali in cui incorrono i propri figli e che non hanno le competenze per proteggerli”, così commentano gli organizzatori.

“Pornografia, adescamento online, sexting: contenuti ed esperienze che i ragazzi non sanno gestire e che li portano ad avere un’idea distorta sulla sessualità e che pone in grave pericolo la loro salute fisica e mentale, anticamera di comportamenti violenti futuri. Ecco l’importanza di un’adeguata educazione al consenso che porti a crescere adulti consapevoli nel rispetto proprio e degli altri, non solo dovuta dalle famiglie, ma anche dalle istituzioni come la scuola per operare un cambiamento che deve partire dai nostri giovani, futuro della società”, concludono.

Un dibattito che ha aperto al confronto con il pubblico presente e partecipativo. Da parte di Zaffaroni anche consigli di lettura e di visione di film che possono aprire al dialogo tutti noi.

Panchina Rossa ha inoltre ringraziato Greta Zaffaroni per l’intervento ed il dialogo costruttivo, Proloco e Avis per la loro fattiva collaborazione ed il Comune di Origgio per il quale era presente l’assessora Chiara Ceriani.

Per il 25 novembre, invece, Panchina Rossa si è impegnata in una fiaccolata per le vie del paese, ricordando le vittime di violenza di genere, al grido di “i nostri passi contro la violenza sulle donne”. È così che Origgio ha ricordato la giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, straordinariamente partecipata da molti giovani. Con partenza dell’oratorio maschile e arrivo alla panchina rossa, alcuni alunni di terza media, frequentanti la scuola di secondo grado “G.Schiaparelli” di Origgio, accompagnati dalla vicepreside Cuzzocrea, hanno dato lettura di poesie e loro pensieri contro la violenza.

Le atlete dell’Airoldi Calcio Femminile, società sportiva che ha collaborato con il gruppo Panchina Rossa all’organizzazione dell’evento, hanno rappresentato a tutti i partecipanti con i loro pensieri e lavori scritti contro la violenza una profonda maturità interiore. Piccoli passi per crescere adulti consapevoli: rispetto, autonomia,indipendenza fisica e psicologica, importanza al consenso alla base dei concetti espressi.

“Passi che ognuno di noi dovrebbe percorrere individualmente e quotidianamente perché si mantenga viva la speranza al cambiamento per un futuro migliore ed i ragazzi presenti ne hanno rappresentato la volontà facendo sentire la propria voce. Il gruppo Panchina Rossa ringrazia tutti i partecipanti, la Proloco, l’associazione commercianti ed il Comune che ha patrocinato l’evento e l’assessora Chiara Ceriani sempre presente alle nostre iniziative”, commentano gli organizzatori.

