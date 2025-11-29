Cronaca

ORIGGIO – Ci sono danneggiamenti fine a se stessi che fanno pensare a un vandalismo, ma anche abitacoli sottosopra che farebbero ipotizzare un furto. È tutto da chiarire quanto accaduto qualche sera fa in via ai Giardini.

Il blitz è avvenuto in piena notte. Nel mirino sono finite cinque auto parcheggiate lungo l’arteria vicino al parco Borletti. Ad alcune vetture sono stati rotti i finestrini, su altre gli specchietti retrovisori. In almeno un caso i proprietari hanno trovato l’abitacolo completamente messo a soqquadro, segno che qualcuno potrebbe aver cercato qualcosa all’interno dei mezzi.

I residenti raccontano di aver sentito rumori sospetti. Alcuni sono scesi in strada nel cuore della notte, ma non sono riusciti a vedere l’autore o gli autori dei blitz. Quando sono arrivati alle auto c’erano solo frammenti di vetro e veicoli aperti.

In ogni caso, prima di procedere alle riparazioni, i proprietari dei veicoli coinvolti hanno sporto denuncia per consentire l’avvio delle verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di recuperare elementi utili all’identificazione dei responsabili del blitz. Non si esclude, al momento, che possa aver agito una sola persona.

