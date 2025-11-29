SARONNO – La magia del Natale prende vita con musica dal vivo e l’accensione ufficiale delle luminarie in centro: sabato 29 novembre piazza Libertà diventa il cuore della festa con l’evento “All lights and music”.

L’appuntamento è dalle 16,30 alle 18 per accompagnare l’accensione dell’albero natalizio e delle luci in città con un momento musicale pensato per tutta la comunità. Protagonisti saranno i musicisti dell’associazione Albero Musicale, che proporranno un viaggio sonoro tra pop ed evergreen, spaziando dai grandi classici italiani a quelli internazionali, rivisitati con eleganza e intensità.

Un pomeriggio che unisce atmosfera natalizia e spettacolo dal vivo, ideale per famiglie, bambini e per chi vuole vivere l’avvio delle festività in modo condiviso. L’esibizione fa da colonna sonora al primo grande momento simbolico del Natale saronnese, quello in cui le luci si accendono dando ufficialmente il via al periodo più atteso dell’anno.

L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi natalizi promossi in città, con l’obiettivo di animare il centro storico e creare occasioni di incontro e partecipazione. Piazza Libertà sarà così lo scenario di un pomeriggio tra musica, luci e spirito di festa, pronto a coinvolgere residenti e visitatori nel clima natalizio che inizia a diffondersi a Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09