Scomparsa Rinaldo Guerini; il cordoglio del Comune di Rovello
29 Novembre 2025
0
RIVELLO PORRO – Lutto a Rovello Porro per la scomparsa di Rinaldo Guerini, responsabile dell’Ave, l’associazione verde età, attivissima in paese, sia collaborando con il Comune sia nel sociale.
Questo il comunicato di cordoglio da parte dell’Amministrazione civica
L’Amministrazione comunale partecipa al dolore della famiglia per la morte del caro Rinaldo,
presidente dell’Associazione verde età (Ave). Ne ricorda l’impegno grande nei confronti della cittadinanza e la disponibilità mai venuta meno di fronte ad ogni richiesta di collaborazione.
È vicina agli amici dell’Ave per questa grave perdita.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto: Rinaldo Guerini, storico presidente dell’Associazione Ave verde età di Rovello Porro e volto notissimo dell’associazionismo rovellese)
29112025