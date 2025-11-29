iltra2

TRADATE – Sabato 6 dicembre la biblioteca Frera di via Zara a Tradate ospita un nuovo appuntamento musicale di grande richiamo: il concerto “Dialogo tra otto note”, in programma alle 21 negli spazi di via Zara. L’evento rientra nelle iniziative dedicate ai vent’anni della Frera ed è organizzato da ImmaginArte con la partecipazione dell’ensemble Élite Ensemble.

La serata vedrà protagoniste al pianoforte Adele De Francesco e Agata De Francesco, impegnate in un programma raffinato che attraversa tre grandi autori della musica classica.

Il programma della serata:

• J. S. Bach – Concerto per pianoforte in fa minore n. 5 BWV 1056

• W. A. Mozart – Concerto per pianoforte in la maggiore KV 414

• F. Mendelssohn-Bartholdy – Ottetto per archi in mi bemolle maggiore Op. 20

La direzione artistica è affidata a Carlo Taffuri, che ha curato la scelta dei brani e la struttura del concerto, pensato come un dialogo musicale tra pianoforte e archi.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, offrendo così a tutta la cittadinanza l’occasione di assistere a un evento di musica dal vivo di alto livello.

